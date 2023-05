Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta a intervenit aseara pentru salvarea adoua persoane aflate in pericol de inec in Marea Neagra, la plaja Maho, in Mamaia Sat.Au intervenit o autospeciala din cadrul Statiei Midia si o ambulanta SAJ, a fost alertat si Centrul de Antrenament al Scafandrilor, Garda de Coasta a trimis o ambarcatiune MAI, in timp ce Agentia ... citeste toata stirea