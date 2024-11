Doua persoane, surprinse de o avalansa in zona Balea Lac

Doua persoane ceincercau sa urce spre Lacul Capra, au fost surprinse de o avalansa in partea superioara a zonei Balea Lac. Cei doi, o femeiesi un barbat, erau echipati pentru iarna. Avalansa i-a adus si aruncat peste stanci, oprindu-se in apropierea Cabanei Balea Lac.Femeia a fost complet ingropata, dar scoasa la timp de angajatii hotelului din zona. A suferit un traumatism la picior, insa este in afara oricarui pericol.Barbatul, aflat la aproximativ 50 de metri mai sus, a fost partial ... citește toată știrea