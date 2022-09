Doua strazi situate in cartierul Kilometrul 4-5 din Constanta devin artere cu sens unic

Primaria Municipiului Constanta, prin SC. Confort Urban S.R.L, va institui la data de 19 septembrie 2022 doua noi sensuri unice in cartierul Kilometrul 4-5.Aceste masuri au fost luate de municipalitate in urma consultarilor cu cetatenii din zona si, ulterior, in urma analizei facute de Comisia de Circulatie. Infiintarea acestor sensuri unice vizeaza fluidizarea traficului rutier in zonele intens circulate, in special, in perimetrul unitatilor de invatamant, asigurarea si protejarea ... citeste toata stirea