Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban, va reloca in cursul saptamanii viitoare doua trecerii de pietoni situate pe strada Traian si pe strada Eliberarii. Astfel, trecerea de pietoni de pe strada Traian din dreptul blocului C1 se desfiinteaza si se muta in proximitatea parcarii de pe malul portului.Cea de pe strada Eliberarii situata pe tronsonul delimitat de strada Nicolae Milescu si strada Dezrobirii se muta impreuna cu statia de autobuz in apropierea strazii Nicolae ... citeste toata stirea