Dragnea: Pentru mine Petre Daea este o mare dezamagire! Umbla vorba ca el l-a turnat pe Chesnoiu

Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, cel care l-a promovat si sustinut pe Petre Daea in functia de ministru al Agriculturii, sustine ca acesta este o mare dezamagire pentru el. Dragnea a spus ca exista vorbe in piata conform carora Petre Daea l-ar fi turnat pe Adrian Chesnoiu la DNA pentru a-i lua locul.Liviu Dragnea"Pentru mine Daea este o mare dezamagire! Face totul doar de impresie! (...) Stiti cui trebuie sa spuneti? Celor care baga in pamant si se chinuie, celor care nu traiesc nici cu ... citeste toata stirea