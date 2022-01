Dragos Pislaru, pozitie-cheie in Parlamentul European pentru Romania

Europarlamentarul Dragos Pislaru a fost ales astazi in functia de presedinte al Comisiei pentru Ocuparea fortei de munca si afaceri sociale (EMPL) din Parlamentul European.Este un rol-cheie de reprezentant al institutiei Parlamentului European si un semnal ca, prin munca eurodeputatilor USR in grupul politic Renew Europe, Romania castiga o reputatie tot mai buna in Uniunea Europeana."Voi conduce o comisie a carei activitate are impact asupra drepturilor muncitorilor romani atat din tara, ... citeste toata stirea