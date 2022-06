Drama Palatului Regal din Mamaia, departe de a se fi incheiat. Ministrul Turismului: "Arata trist"

Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, prezent pe litoral pentru a marca simbolic deschiderea sezonului estival, a ramas neplacut surprins de ruina mostenirii regale din Mamaia. Soarta Palatului Regal din Mamaia este, in prezent, la mana reprezentantilor firmei Light System S.R.L, care l-a cumparat de la SC Mamaia SA, in anul 2003, la un pret de nimic, respectiv 850.000 de lei. Ulterior, curtea palatului, in suprafata de aproximativ 1,5 hectare de teren, a fost vanduta ... citeste toata stirea