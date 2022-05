Drifturi in parcarea din Portul Tomis. Unul dintre tineri nu avea nici permis

Doi tineri au fost surprinsi vineri in flagrant de politistii locali constanteni in timp ce executau drifturi cu un autoturism in parcarea din Portul Turistic Tomis. Fapta este cu atat mai grava, cu cat unul dintre ei nu poseda permis de conducere. In urma verificarilor, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au intocmit proces verbal de depistare a infractiunilor flagrante, conform art. 12 din Legea 155/2010 coroborat cu art 335 alin.1 si art 335 alin.3 din noul Cod ... citeste toata stirea