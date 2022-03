Droguri trimise, prin curier, din Spania in Romania. Kilograme de cannabis, impachetate in doua colete

Procurorii DIICOT i-au retinut pe destinatarii celor doua colete. In ele, politistii au descoperit 11 kilograme de cannabis. Politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanta, au prins in flagrant doi barbati, banuiti de operatiuni cu droguri de risc. "Miercuri, 16 martie, politistii au surprins, in flagrant, doi barbati, de 37, respectiv 51 de ani, imediat dupa ce acestia ar fi primit, ... citeste toata stirea