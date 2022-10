Droguri vandute prin intermediul fiului sau in varsta de 13 ani

In data de 19.10.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Ialomita au dispus, in trei cauze penale, retinerea pentru 24 de ore a 4 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si efectuarea de operatiuni ilicite cu substante psihoactive noi, activitatile judiciare fiind efectuate impreuna cu S.C.C.O. Ialomita.In cauze au fost retinute urmatoarele:Pe parcursul anului 2022, in baza ... citeste toata stirea