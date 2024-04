Drone in apropiere de Aeroportul Mihail Kogalniceanu

Militarii de pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu au observat mai multe drone in apropiere, in noaptea de luni spre marti.Dronele, care erau cel mai probabil de tip comercial, de mici dimensiuni, au zburat la inaltimi mici si cu viteza redusa. Au fost observate prin mijloace electronice, optice si vizuale.S-au luat toate masurile de mentinere a sigurantei in spatiul aerian si au fost informate organele civile de trafic aerian.De asemenea, au fost aplicate, in repetate randuri, contramasuri ... citește toată știrea