DSVSA Constanta, prejudiciata cu 60.000 de euro. DNA il acuza pe directorul Geronimo Branescu de abuz in serviciu

Un fost presedinte al Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si director al DSVSA Constanta a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu. Procurorii DNA descriu modul in care Geronimo Branescu a achizitionat un bun cu un pret de trei ori mai mare decat cel al pietei. Geronimo Branescu, fostul sef al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Constanta, este acuzat de abuz in serviciu. Procesul sau va incepe la Tribunalul Constanta. ... citeste toata stirea