Dupa 30 de ani, copiii comunei Stejaru au sustinut un spectacol de Craciun pe scena Caminului Cultural din localitate

"Cat de mult ne-a trebuit sa reinviem viata la tara. De 30 de ani nu s-a mai tinut un spectacol prezentat de copiii Scolii din Stejaru pe scena Caminului Cultural. 30 de ani de absenta , 30 de ani pierduti, dar nu am uitat in al 12-lea ceas datinile si obiceiurile stramosesti", spune primarul Dumitru Enache.Astfel, oamenii din comuna Stejaru s-au putut bucura de trei ore deosebite in care au trait bucuria vestirii nasterii Domnului Iisus Hristos. Au fost trei ore, spune primarul, care ... citeste toata stirea