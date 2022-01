Dupa ce au agresat un betiv in fata unui bar, au scapat cu amenda penala

Bataile in baruri sau in incinta lor au devenit o obisnuinta, cauzele fiind multiple. Dupa o asemenea bataie, Cristian B. a necesitat 7-8 zile de ingrijiri medicale. Potrivit spuselor acestuia, a fost agresat de 10 persoane necunoscute, in zona barului "La Scena" din Mangalia. Din cei 10, doar trei au putut fi trasi la raspundere.Magistratii din cadrul Judecatoriei Mangalia au decis condamnarea lui Daner Anefi, Lucian Pandele si Ionut Cosmin Andrei la plata amenzii penale de 2000 de lei ... citeste toata stirea