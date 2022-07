Dupa o cearta intre copii, un minor s-a izbit cu capul de un stalp

Eduard Nastasa a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 5.400 lei, prin sentinta Judecatoriei Babadag din 1 iulie 2022. Barbatul este acuzat ca, dupa o cearta intre copiii lui si un alt minor, l-a lovit pe cel din urma cu palma peste fata, lovitura in urma careia minorul s-a izbit cu capul de un stalp de beton, necesitand 3-4 zile de ingrijiri medicale.Potrivit anchetei, conflictul a pornit in parc, unde s-a iscat o cearta intre un minor si unul dintre copiii inculpatului, ... citeste toata stirea