Echinoctiu de primavara are loc astazi: ziua este egala cu noaptea

Echinoctiul de primavara in 2022 are loc duminica, 20 martie, la ora 17:33, ora Romaniei. Este momentul care marcheaza sosirea primaverii astronomice in emisfera nordica, in timp ce in emisfera sudica incepe toamna astronomica.Incepand de astazi, durata zilei va fi in continua crestere comparativ cu cea a noptii. Acest lucru va avea loc pana in 21 iunie, cand va avea loc momentul solstitiului de vara.Stiintific vorbind, la momentul echinoctiului de primavara, Soarele traverseaza ecuatorul ... citeste toata stirea