In timpul echinoctiului, Soarele se afla exact pe ecuatorul ceresc, iar ziua si noaptea au o durata egala in orice loc al planetei, cu exceptia regiunilor polare. Anul acesta, echinoctiul de toamna are loc pe data de 23 septembrie, la ora 09:50, potrivit astro-urseanu.ro.Punctul echinoctiului de toamna, numit si "punct autumnal", se afla pe sfera cereasca la intersectia eclipticii (ce reprezinta proiectia pe sfera cereasca a planului orbitei Pamantului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele il ... citeste toata stirea