Echipa TVR, prinsa intr-un schimb de focuri in Ucraina. Video

Echipa TVR a fost prinsa intr-un schimb de focuri in regiunea Harkov din Ucraina. Potrivit directorului stirilor TVR, Laurentiu Ciocazanu, reporterul de la fata locului a transmis in timp ce se ascundea sub o masina."Echipa TVR a fost prinsa intr-un schimb de focuri in regiunea Harkov, iar reporterul nostru Alex Costache a fost filmat relatand de sub caroseria unei masini!Imaginile cu colegii nostri care si-au pus viata in pericol pentru a ne prezenta adevarul de pe frontul Ucrainei - la ... citeste toata stirea