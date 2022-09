Echipajul de pe Dragorul maritim 29 s-a intors in siguranta acasa. Video

Dragorul maritim "Locotenent Dimitrie Nicolescu" (DM-29) a ajuns vineri, 9 septembrie, in jurul orei 14.00, in portul militar Constanta, unde a acostat, in siguranta, dupa ce joi, 8 septembrie, s-a deplasat in raionul maritim in care se afla, in deriva, o mina marina raportata de nava GSP "Falcon".Dupa impactul cu mina marina, produs in noaptea de 8 septembrie, ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile din raionul maritim respectiv, echipajul navei a intervenit pentru astuparea gaurii de apa ... citeste toata stirea