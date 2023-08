Nava maritima MAI 1107 din dotarea Garzii de Coasta, cu 28 de membri de echipaj, a acostat ieri in Portul Constanta dupa o misiune internationala Frontex, care s-a desfasurat in Marea Mediterana pentru o perioada de trei luni.Nava maritima MAI 1107, alaturi de alte ambarcatiuni ale Garzii de Coasta, a participat , in perioada 13.05-13.08.2023, la Operatiunea Comuna "THEMIS 2023", organizata sub egida Agentiei Europene pentru Politie de Frontiera si Garda de Coasta (FRONTEX).Nava MAI 1107, ... citeste toata stirea