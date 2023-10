In seara zilei de 28 octombrie, se produce o eclipsa partiala de Luna. Fenomenul este vizibil de pe teritoriul Romaniei, unele parti ale eclipsei putand fi observate din regiuni din Europa, Asia, Australia, Africa, America de Nord, o mare parte din America de Sud, Pacific, Atlantic, Oceanul Indian, zona Arctica, Antarctica.Eclipsa se produce in noaptea de 28 spre 29 octombrie (sambata spre duminica), cand Luna se va afla in constelatia Aries, fiind insotita de planeta Jupiter, care se va afla ... citeste toata stirea