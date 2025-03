Eclipsa totala de Luna vizibila in Romania, in noaptea de 13 spre 14 martie

Vineri, 14 martie 2025, se produce o eclipsa de Luna, iar inceputul va fi vizibil si in tara noastra. Eclipsa incepe la ora 5:57 dimineata si se va termina dupa aproximativ 50 de minute, cand apune Luna.Momentul in care eclipsa atinge faza totala coincide cu apusul Lunii in Romania, ceea ce inseamna ca atunci pot fi observate primele faze ale fenomenului, pana cand Luna va disparea sub linia orizontului.Eclipsa va putea fi vizibila pe partea nocturna a Pamantului. In timpul acestui ... citește toată știrea