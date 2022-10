Edificiul Roman cu Mozaic din Constanta - restaurat printr-un proiect de 10 milioane de lei

Edificiul Roman cu Mozaic, din centrul istoric al municipiului Constanta, va fi restaurat si pus in valoare de catre o companie italiana, printr-un proiect in valoare de peste 9,8 milioane de lei, termenul de finalizare a lucrarilor fiind noiembrie 2023.A fost emis Ordinul privind inceperea executiei lucrarilor in cadrul proiectului "Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic". Incepand de maine, 27 octombrie 2022, vor fi executate lucrari ce ... citeste toata stirea