Ei sunt investitorii din Olimp care defriseaza Padurea Comorova! Video

Padurea Comorova, singura padure de pe litoralul Marii Negre, creata sub patronajul Regelui Carol I prin fondurile bugetare ale Statului, se afla in mijlocul unui scandal de proportii. Conform organizatiei USR Mangalia, parte a padurii a inceput sa fie defrisata pentru interesele unor investitori imobiliari, care doresc sa dezvolte doua proiecte imobiliare cu blocuri de 10 etaje. ,,Unul dintre proiecte este inca in consultare publica pe site-ul Primariei Mangalia", spun cei de la USR, facand ... citeste toata stirea