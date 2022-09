El este militarul american mort la Baza NATO Mihail Kogalniceanu

Un militar american, in varsta de 45 de ani, de la baza NATO Mihail Kogalniceanu, a murit in cursul zilei de marti, 6 septembrie a.c.. Militarul se afla internat la ATI de cateva zile, dupa ce a fost ranit in timpul unor antrenamente.,,Locotenent-colonelul Nicholas D. Goshen, din Armata SUA, din cadrul Diviziei 101 Aeropurtata (Asalt Aerian), aflat in misiune in Romania, a decedat din cauze naturale, in data de 6 septembrie 2022, in Baza Militara Mihail Kogalniceanu.Din luna iunie a acestui ... citeste toata stirea