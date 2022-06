Judecatorii din Bulgaria au decis ca Elena Udrea ramane in arest, miercuri, 1 iunie, dupa un nou termen al procesului, informeaza Antena 3. Noul termen este 8 iunie. Elena Udrea a inceput sa planga in timp ce le dadea judecatorilor bulgari o declaratie si le-a cerut sa o lase sa isi vada fetita, mentioneaza sursa citata.Elena Udrea a dat o noua declaratie in fata judecatorilor bulgari, iar la un moment dat a inceput sa planga.Mai mult, ea a povestit in exclusivitate pentru Antena 3 ca este ... citeste toata stirea