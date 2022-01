Elevi romani premiati pentru proiectul primei asezari umane pe Marte. "E o solutie fezabila, folosind resursele de acolo" VIDEO

Trei elevi de clasa a XI-a de la un colegiu de renume din Constanta au obtinut locul I la un concurs international in domeniul stiintelor aerospatiale. Adolescentii au lucrat intens o luna de zile si au dovedit intregii lumi ca pot fi cei mai buni. Robert Stefan Pitu, Radu Comanita si Andrei Culerda sunt elevi in clasa a XI-a la Colegiul National "Mircea cel Batran" din Constanta, iar in luna decembrie a anului trecut au castigat premiul I la sectiunea Proiectare model 3D a concursului ... citeste toata stirea