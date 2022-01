Elevii din sase judete au intrat in greva in semn de protest fata de taierea burselor

Asociatiile de elevi din mai multe judete ale tarii anunta ca, in saptamana 10-16 ianuarie, sunt in greva japoneza in semn de protest fata de taierea burselor. Luni, 10 ianuarie, elevii din mai multe licee din sase judete ale tarii - Constanta, Valcea, Ilfov, Bacau, Maramures, Timisoara - au pornit o greva japoneza fata de schimbarile criteriilor de acordare a burselor. Astfel, elevii vor purta in urmatoarea saptamana, pe durata orelor de curs, la brat, o banderola alba, pentru a protesta fata ... citeste toata stirea