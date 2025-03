Elicoptere americane survoleaza judetul Constanta in aceasta perioada

Elicoptere americane executa zboruri de antrenament la inaltimi mici in spatiul aerian din zona judetului Constanta."Elicoptere din dotarea Fortelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, dislocate in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, executa in perioada 04-18 martie zboruri de antrenament la inaltimi mici in spatiul aerian ... citește toată știrea