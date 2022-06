Emmanuel Macron se intalneste cu soldatii francezi din NATO de la baza militara de la Kogalniceanu

Emmanuel Macron va fi prezent la Baza militara de la Mihail Kogalniceanu pentru a se intalni cu soldatii francezi din NATO. Presedintele Frantei va fi primit si la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. Vizita presedintelui francez are loc la cateva zile dupa Summitul Bucuresti 9, gazduit de seful statului Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Presedintele Republicii franceze a mai fost in Romania anul trecut, pe 24 august, in cadrul unui turneu ... citeste toata stirea