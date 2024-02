Enel Dobrogea. Intreruperi programate MAREsI, 27 FEBRUARIE 2024, in Constanta

Urmatoarele intreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si alimenta clientii in bune conditii, transmite E - Distributie Dobrogea.Astfel, zonele afectate sunt:intervalul orar: 08:30 - 16:30, INTRERUPERE TOTALASN RADIOCOMUNICATII SA - STATIA RADIO AM SI US - VALU TRAIAN;CARTIER "FERMA CRETOIU"; DEPOZIT + SEDIU SC DAKO DISTRIBUTION SRL - INCINTA FERMA IAS 6 MARTIE;FERMA ZOOTEHNICA SC ECLISSIS INTERMED SRL (FOST ... citește toată știrea