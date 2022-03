Epava Migului 21 Lancer a fost gasita. Pilotul a decedat si el, ridicand numarul victimelor la opt militari

Epava avionului Mig 21 a fost gasita dupa miezul noptii in apropiere de localitatea Cogealac, intr-o zona nelocuita. Ministerul Apararii anunta ca pilotul Capitan Costinel Iosif Nita si-a pierdut viata.Toate aeronavele de tipul celor implicate in catastrofele aviatice din seara zilei de 2 martie, MiG-21 LanceR, respectiv IAR 330 Puma, au fost consemnate la sol pana la elucidarea cauzelor producerii prabusirilor, iar exercitiul de executare in comun a unei misiuni de Politie Aeriana Intarita, ... citeste toata stirea