Eugen Aglitoiu nu mai este managerul Spitalului Municipal Medgidia! Cine i-a luat locul!

Incepand cu 28 iunie, Spitalul Municipal Medgidia are un nou manager. Este vorba despre fostul director al Spitalului CF, Dorel Oprea. Astfel, Eugen Aglitoiu si-a incheiat activitatea, dupa mai bine de 5 ani la conducerea unitatii medicale."Saptamana trecuta am incheiat 5 ani si cateva luni de activitate in functia de manager al Spitalului Medgidia, ani de munca grea, dar minunata alaturi de voi si alti cativa oameni extraordinari, pe care nu-i voi numi aici de teama sa nu omit pe cineva. ... citeste toata stirea