Eugen Teodorovici da sfaturi coalitiei: Solutia pentru scaderea pretului la carburanti

Eugen Teodorovici, fost ministru de finante in guvernele PSD, ofera coalitiei de guvernare o solutie pentru scaderea pretului la carburanti. Potrivit fostului ministru, Guvernul ar trebui sa plafoneze preturi pe o perioada de 6-12 luni, sa scada TVA la carburanti in acest interval si eventual sa scada si acciza.Eugen TeodoroviciTeodorovici sustine ca in perioada de aplicare a masurilor s-ar putea ajunge la un pres de 5,5 lei/litru la carburanti."In atentia coalitiei de guvernareAveti mai ... citeste toata stirea