Europarlamentarul PNL Mircea Hava a explodat din cauza directivelor UE care le cer oamenilor sa stinga becul, sa stea in frig sau sa puna capacul pe oala pentru a consuma mai putin gaz.Mircea Hava"Pentru mine e momentul sa trag o linie si sa admit ca pornind de la mintile luminate ale Europei, care le cer oamenilor sa stinga becul si sa puna capacul pe oala, pana la orasul in care eu, personal, am ... citeste toata stirea