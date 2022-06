Evaluare Nationala 2022 Constanta. Peste 6.000 de elevi sustin proba la Matematica

Joi, 16 iunie, absolventii clasei a VIII-a sustin cea de-a doua proba a examenului de Evaluare Nationala. Rezultatele finale, dupa solutionarea contestatiilor, vor fi afisate pe 30 iunie. Evaluarea Nationala a debutat pe 14 iunie cu proba scrisa la Limbasi literatura romana. Joi, 16 iunie, se desfasoara proba la Matematica. In judetul Constanta s-au constituit 120 de centre de examen, iar in salile de examen sunt asteptati sa participe 6.059 de elevi. In functie de rezultatele obtinute, ei vor ... citeste toata stirea