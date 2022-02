Eveniment cultural la Harsova

In cursul zilei de vineri, 21 ianuarie, a avut loc lansarea cartii "Planurile si prospectele Cetatii Harsova in arhive straine", volum ce i-a avut ca autori pe Aurel-Daniel Stancila (ICEM Tulcea), Constantin Nicolae (Muzeul "Carsium" Harsova) si Mihail-Anatolii Ciobanu. Volumul a fost finantat de A.F.C.N, in cadrul proiectului cultural "Land[Map]. Digitalizarea peisajului" si a fost publicat la Editura Mega din Cluj Napoca.In cadrul evenimentului au fost prezentate si discutate cele mai ... citeste toata stirea