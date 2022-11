Eveniment special organizat de Institutia Prefectului, cu ocazia Zilei Dobrogei

Ziua Dobrogei a fost marcata, in acest an, printr-un eveniment special organizat la sediul Institutiei Prefectului - Judetul Constanta. Astfel, in sala "Remus Opreanu", in fata a peste 80 de invitati, au fost prezentate mai multe momente artistice reprezentative, membrii minoritatilor din regiune si-au impartasit povestile despre Dobrogea, iar flacara spiritului dobrogean a fost aprinsa si si-a inceput drumul prin mai multe institutii de invatamant din Constanta.Evenimentul a fost deschis de ... citeste toata stirea