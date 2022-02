Exclusiv! FLAGRANT in zona Kaufland, organizat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunal!

Gheorghe Sandu a fost retinut in seara de 7 februarie, iar pe 8 februarie a fost arestat preventiv de catre magistratii Tribunalului Constanta. Acesta a fost prins in flagrant in timp ce oferea mita politistilor.Potrivit informatiilor noastre, Gheorghe Sandu a fost prins de catre oamenii legii, pe 26 ianuarie a.c., in timp ce rula cu un autovehicul pe strada Justitiei din municipiul Constanta, chiar daca nu avea permis de conducere. De la acea data, barbatul a tot insistat sa ofere bani ... citeste toata stirea