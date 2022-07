Exclusiv! O minora il acuza de agresiune sexuala pe sotul asistentului maternal la care era in plasament

Fapte incredibile petrecute in localitatea Lumina. Ana, o minora de 17 ani, il acuza pe sotul asistentei maternale unde se afla in plasament, impreuna cu sora sa, ca ar fi agresat-o sexual. Mai precis, acesta ar fi incercat, timp de 9 luni, sa intretina raporturi sexuale cu minora, lucru pe care nu l-a reusit. Pe data de 30 iunie, cu ajutorul unor oameni de bine, minora impreuna cu sora au fost retrase din plasament, DGASPC declansand o ancheta in acest caz. Pe data de 18 iulie, aceiasi oameni, ... citeste toata stirea