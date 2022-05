Exclusiv! Un asa-zis milionar in criptomonede, rapit din statiunea Mamaia si maltratat la Navodari!

Imagini desprinse din filme in statiunea Mamaia! La finele saptamanii trecute, o persoana a fost rapita din zona Butoaie, acolo unde domiciliaza, bagata intr-un autovehicul marca Mercedes ML, cu numere de Ilfov, si dusa la Navodari, in niste cladiri dezafectate, acolo unde a fost intepata cu un cutit si injectata cu substante, despre care se spune ca ar fi droguri. Tot episodul a durat circa 8 ore, o persoana fiind arestata in cauza, fiind vorba de Ioan Alexandru Dorobantu. Potrivit ... citeste toata stirea