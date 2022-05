Exercitii organizate de Fortele pentru Operatii Speciale, la Mangalia si Kogalniceanu!

In perioada 2-13 mai, in facilitati de instruire ale Armatei Romaniei si in zone din vecinatatea localitatilor Targu Mures, Sangiorgiu de Mures, Reghin, Lunca de Sus, Jigodin, Comanesti, Mangalia, Mihail Kogalniceanu si Cincu se vor desfasura exercitii multinationale specifice Fortelor pentru Operatii Speciale.Exercitiul Trojan Footprint 22 este planificat si coordonat de Comandamentul Statelor Unite pentru Operatii Speciale in Europa (SOCEUR) si va oferi unitatilor implicate ocazia de a ... citeste toata stirea