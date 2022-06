Exercitiu ISU in padurea Babadag: Accident rutier grav, cu oameni incarcerati

Militarii ISU Tulcea in cooperare cu Inspectoratul Judetean de Politie Tulcea, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea, Serviciul de Ambulanta Tulcea si Ocolul Silvic Babadag, au facut exercitiu de interventie, in cazul unui accident rutier grav.In padurea din apropierea orasului Babadag s-a produs un accident rutier grav in care au fost implicate doua autoturisme cu doua persoane incarcerate.In mai putin de un minut militarii Sectiei de Pompieri Babadag au plecat catre locul de producere ... citeste toata stirea