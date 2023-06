In contextul gestionarii eficiente si operative a unor situatii generate de un aflux masiv de migranti, la frontiera de sud-est a Romaniei, Politia de Frontiera Romana a organizat un exercitiu practic in vederea verificarii capacitatilor operationale a structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Exercitiul face parte din cadrul proiectului PDP1 - Imbunatatirea sistemului national de azil si migratie, finantat in cadrul mecanismului norvegian 2014-2021.Astazi, 07 iunie 2023, la ... citeste toata stirea