In urma tragediei aviatice de la Constanta, cand sapte militari au murit, exercitiul demonstrativ de Politie Aeriana Intarita de la Mihail Kogalniceanu si Fetesti a fost anulat. Ministerul Apararii Nationale transmite ca exercitiul demonstrativ de Politie Aeriana Intarita de la Mihail Kogalniceanu si Fetesti a fost anulat. "Ca urmare a celor doua catastrofe aeriene ce au avut loc in seara zilei de miercuri, 2 martie, activitatea prevazuta a se desfasura joi, 3 martie, in bazele militare de la ... citeste toata stirea