Expert in spatiul Marii Negre, fost diplomat in Rusia si Ucraina: "Vor exista efecte in cascada. Populatia trebuie sa fie pregatita. Dar nu va fi afectata direct"

Un expert in geopolitica spatiului Marii Negre, fost diplomat in Rasarit, da asigurari ca populatia Romaniei nu are de ce sa se teama. Totusi, efecte ale invaziei Ucrainei de catre Rusia se vor face simtite in Romania. Acestea vor fi in cascada si trebuie sa fim pregatiti - avertizeaza analistul. Analistul Dorin Popescu, expert in geopolitica spatiului Marii Negre si fost diplomat in Rusia, Ucraina si Balcani, stabilit la Constanta, transmite un mesaj de siguranta si calm pentru populatia ... citeste toata stirea