EXPLOZIE de CAZURI de INFECTARE cu COVID, la CONSTANEsA

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 19.105 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 2.495 mai mult decat in ziua anterioara. 2.084 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. In Constanta, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 873 de noi cazuri de infectare cu Covid. Incidenta in judet este de 5,39. Incidenta in municipiul Constanta este de 8,52.Situatia la ... citeste toata stirea