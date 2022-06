Extradarea Elenei Udrea din Bulgaria se va realiza pana pe 20 iunie

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, miercuri,15 iunie, ca procedurile de extradare din Bulgaria a Elenei Udrea vor fi realizate pana in 20 iunie, mentionand ca pana la aceasta data structurile statului roman abilitate in acest sens vor proceda la preluarea si transferul la o unitate a Administratiei Nationale a Penitenciarelor.Bode a spus, la o conferinta de presa la Parlament, ca procedurile de extradare a Elenei Udrea vor fi realizate pana in data de 20 iunie."In acest ... citeste toata stirea