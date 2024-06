Fabrica de ciment din Medgidia, amendata de Garda de Mediu Constanta

Urmare a incendiului produs in data de 03 iunie in incinta fabricii de ciment din Medgidia si a verificarilor realizate de Garda de Mediu Constanta, s-au aplicat doua amenzi in valoare totala de 165.000 lei, in baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale si a Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator."Operatorul economic nu a respectat in totalitate conditiile din autorizatia integrata de mediu, si anume: nu a notificat producerea incendiului si nu a transmis raportul de ... citește toată știrea