Facebook (Meta) interzice reclamele presei de stat ruse "oriunde in lume"

Compania Meta, cunoscuta anterior ca Facebook, a anuntat ca interzice reclamele presei oficiale din Rusia."Interzicem mass-media de stat ruse sa difuzeze reclame pe platforma noastra oriunde in lume. Aceste modificari au inceput deja sa fie aplicate si vor continua in weekend", a anuntat pe Twitter Nathaniel Gleicher, Head of security policy a Facebook."Aseara, am luat si masuri pentru a ajuta oamenii din regiune sa se protejeze online. Am lansat o noua functie in Ucraina care permite ... citeste toata stirea